Данные 120 тысяч банковских клиентов попали в интернет

Речь идет о черном списке ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству, пишет газета «КоммерсантЪ». По оценке экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России.

Юристы отмечают, что многие клиенты попадают в черный список случайно, но помимо проблем с банками у них теперь могут возникнуть дополнительные сложности, например, при устройстве на работу. В самом ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек.

Но IT-эксперты считают, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных.