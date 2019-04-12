В американском штате Огайо вступил в силу закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках

Об этом объявил губернатор штата Майкл Девайн. Его предшественник Джон Кейсик за время своего правления дважды накладывал вето на данный законопроект на основании его несоответствия конституции США.

Закон запрещает проведение абортов на стадии появления сердцебиения у плода. С точки зрения врачей, этот момент может наступать на пятой неделе беременности, когда женщина еще об этом не знает. В законе не предусмотрены исключения для случаев изнасилований или инцеста.

По данным агентства Associated Press, подобные запреты одобрили парламенты еще пяти американских штатов. Однако в трех из них законопроекты были блокированы в судах, в одном введение в силу отложено, еще в одном находится на рассмотрении губернатора.