Российскую военную группировку в Сирии возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков

На этом посту он сменил Сергея Суровикина, сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на несколько военно-дипломатических источников. Официально в Минобороны эту информацию не подтвердили.

По данным издания, Сердюков, командовавший до последнего времени военно-воздушными войсками и имевший опыт боевых действий в Чечне, должен был отправиться в Сирию еще прошлой осенью. Однако этому помешала автомобильная авария. Поскольку генералу потребовалась длительная реабилитация, в Сирию тогда поехал Александр Журавлев.

По словам собеседников газеты, в Сирии у Сердюкова будет конкретная задача: договориться с турецкими военными о совместном патрулировании в районе зоны деэскалации в провинции Идлиб. До сих пор сделать этого не удавалось.