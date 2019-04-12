Белоруссия с этого дня не может ввозить в Россию яблоки и груши

Запрет ввел Россельхознадзор. Под видом белорусских фруктов в страну везут санкционку из Европы. В этом — главная претензия отечественных контролеров.

В Россельхознадзоре жалуются, что ввозятся фрукты и овощи в обход фитосанитарных контрольных постов, без документов и маркировки. Они упакованы в одинаковую тару и внешне похожи на продукцию белорусских предприятий.

Тревожная ситуация наблюдается с прошлого года. Белорусов просили усилить контроль. Последней каплей стало задержание почти 40 фур с фруктами без документов в начале апреля.

В Минске сравнили действия Москвы с выкручиванием рук. По мнению Лукашенко, Кремль ввел против своего западного партнера настоящие санкции. Президент поручил правительству «в случае необходимости» поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Белоруссию.

В Россельхознадзоре не исключили расширение эмбарго за счет приостановки поставок шампиньонов, пекинской капусты и клубники из Белоруссии.