Басманный суд Москвы приступит к рассмотрению иска ФСБ к «Новой газете»

Ведомство требует удалить две статьи и опровергнуть содержащиеся в них сведения. ФСБ утверждает, что «Новая газета» опубликовала ложные данные, которые «порочат деловую репутацию» ведомства. Есть ли у силовиков финансовые претензии, не сообщается. Иск касается двух материалов, написанных спецкором издания Иваном Жилиным.

В этих статьях рассказывается о гражданине Киргизии Хуснидине Зайнабидинове, которого задержали в Магнитогорске в середине января. Его жена и правозащитники рассказали журналисту, что мигранта подвергли пыткам сотрудники ФСБ, требуя признать вину за взрыв, прогремевший в конце декабря в доме на проспекте Карла Маркса.

Позднее прокуратура заявила, что Зайнабидинов и его жена отказались от своих слов, но женщина сказала «Новой», что это не так. В МВД утверждают, что мигранта задержали по запросу Киргизии за участие в массовых беспорядках в городе Оше.

По официальной версии, причиной взрыва стала утечка газа, но источники нескольких изданий утверждают, что это был теракт.

В результате взрыва, прогремевшего в Магнитогорске, погибли 39 человек.