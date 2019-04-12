В Москве продолжится рассмотрение жалобы на арест бывшего министра Открытого правительства

Михаила Абызова обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей. Апелляцию на арест Михаила Абызова начали рассматривать еще позавчера, однако вынуждены был сделать перерыв. Участникам процесса, включая самого обвиняемого, дали время на ознакомление с жалобой одного из адвокатов, которая к тому моменту еще не поступила в Мосгорсуд.

Защита настаивала на изменении меры пресечения в виде домашнего ареста или залоге в один миллиард рублей. В тот же день стало известно, что на финансы экс-министра, а также принадлежащую ему недвижимость, наложен арест. Следователь мотивировал это тем, что со счетов Абызова пытались снять деньги.

В конце марта бывшего главу ведомства отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Следствие считает, что Абызов в 2011–2014 годах похитил у Сибирской энергетической компании и «Региональных электросетей» четыре миллиарда рублей, а сами средства вывел за границу. Абызов обвинения в свой адрес отвергает. Помимо бывшего министра в деле еще пятеро фигурантов. Все они находятся под арестом.