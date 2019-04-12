Возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху партия «Ликуд» получает 36 мест в 120-местном Кнессете

Об этом сообщило государственное радио «Кан» после подсчета 100% голосов на состоявшихся во вторник парламентских выборах. Ближайший конкурент «Ликуд» — центристский блок «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Бени Ганца — получает 35 мандатов.

Ультрарелигиозные партии ШАС и «Яхадут ха-Тора» — восемь и семь мест, левая «Авода» — шесть мест, «Наш дом — Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана и «Союз правых партий» — по пять мест.