Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в плохом психическом и физическом состоянии

Его здоровье ухудшилось во время многолетнего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом рассказала глава МВД страны Мария Паула Ромо. По ее словам, он вел себя агрессивно, «в том числе размазывая фекалии по стенам», сообщает Associated Press.

Эквадор отозвал у Ассанжа право на убежище и отменил решение о предоставлении ему гражданства. Накануне полиция Лондона его задержала. Вестминстерский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог, за что ему грозит до 12 месяцев тюрьмы.

Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании, и США, где ему грозит смертная казнь за публикацию документов Госдепа.

Москва следит за делом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и надеется на соблюдение его прав. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Форма задержания Джулиана Ассанжа говорит о пренебрежительном отношении к его человеческому достоинству», — считает Мария Захарова.