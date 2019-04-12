Снимок плачущей девочки из Гондураса, сделанный на границе Мексики и США, признан фотографией года

Торжественная церемония объявления победителя конкурса World Press Photo, а также победителей и призеров в различных номинациях, прошла минувшим вечером в Амстердаме.

В число победителей конкурса вошли и россияне. Диана Маркосян завоевала первое место в категории «Проблемы современности» с фотографией «Кубанита», а снимок автопортрет Алены Кочетковой «Когда я была больна» получил третье место в категории «Портреты».