Захвативший власть в Судане Военный переходный совет возглавил министр обороны страны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф

Именно он в последние несколько месяцев занимал должность первого вице-президента, а накануне заявил о снятии со своего поста многолетнего лидера страны Омара аль-Башира, сообщает агентство Reuters.

Заместителем Ауфа в военном совете станет генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махи. Он возглавлял суданский Генштаб. Ранее Ауф заявил, что следующие президентские выборы в Судане состоятся через два года. Это уже вызвало негативную реакцию в Вашингтоне.