Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндекс. Такси»

В прошлом году они составили 42 миллиона долларов. Это следует из проспекта первичного публичного размещения акций американской компании. Также раскрыты некоторые детали совместного бизнеса, которые ранее не публиковались. Так, до февраля 2021 года Uber не вправе продавать долю в СП без согласия «Яндекса»; затем, в течение определенного периода, «Яндекс» будет иметь право преимущественного выкупа доли партнера. Uber и «Яндекс. Такси» объединились в России и СНГ в феврале прошлого года. Американская компания получила 38% в совместном предприятии.