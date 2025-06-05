Россия с сегодняшнего дня запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор не исключает, что под видом белорусской может поставляться продукция из санкционных стран. Возможны также ограничения на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов, сообщил «Интерфаксу» руководитель ведомства Сергей Данкверт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эти меры санкциями и «выкручиванием рук». Он также пригрозил начать ремонт нефтепровода «Дружба», по которому идет транзит российской нефти.