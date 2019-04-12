Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости провести в республике ревизию долгов за газ

Он считает задолженность необоснованно начисленной. «В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма», — написал Кадыров в телеграм-канале. Он напомнил, что во время военных действий в Чечне газопроводные сети были практически полностью разрушены, и «полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа».

Накануне Верховный суд Чечни отменил решение нижестоящей инстанции о списании жителям Грозного задолженности за газ в размере более 9 миллиардов рублей. Этот долг образовался с 2007 по 2015 год — то есть уже после окончания боевых действий в Чечне.