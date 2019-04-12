Белоруссия решила ограничить или перекрыть прокачку российской нефти

Президент Александр Лукашенко «дал добро» на ремонт нефтепровода «Дружба», который не начинали, чтобы не нанести ущерб России. Белорусский лидер раскритиковал Россию за то, что она, по его словам, закрывает свой рынок для белорусских продуктов и предприятий. Он сравнил это с санкциями и призвал правительство остановить нефтепровод на ремонт, если это действительно требуется, и не считаться с потребностями российской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сказал, что у Москвы и Минска «нет окончательного понимания» по некоторым вопросам, но «никакие санкции Россия не вводит».