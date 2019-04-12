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04:05, 12 апреля 2019

Политтехнологи, которые могут быть связаны с Евгением Пригожиным, работают как минимум в 20 африканских странах

Об этом говорится в новом расследовании издания «Проект». Авторы утверждают, что одним из приоритетных направлений для структур питерского бизнесмена в Африке стала работа в 39 странах, где в ближайшие два года пройдут выборы президента. Для каждой страны предусмотрен свой план действий, но акцент делается на бывших французских колониях. Источники «Проекта» утверждают, что таким образом структуры Пригожина пытаются объединить страны в «серый» политический союз.



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