Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с мыса Канаверал

Отработавшие боковые ускорители успешно сели на специально подготовленных площадках на базе ВВС, а первая ступень — на плавучей платформе в Атлантическом океане. Как подчеркнули представители компании SpaceX, впервые удалось успешно осуществить возвращение как боковых ускорителей, так и первой ступени: при первом запуске Falcon Heavy в феврале прошлого года вернуть удалось только ускорители.

Первоначально запуск планировался на среду, однако был перенесен из-за неблагоприятных метеоусловий.