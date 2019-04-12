Ярославское издание «Яркуб» пожаловалось в Следственный комитет и прокуратуру на действия Роскомнадзора

Журналисты отмечают, что их не уведомили по форме о предстоящей блокировке сайта. Они это расценили как воспрепятствование журналистской работе, сообщили в правозащитном центре «Мемориал». В надзорном ведомстве пояснили, что блокировка связана с описаниями суицида в прошлогодней заметке о подростке-аутисте, написанной на основании пресс-релиза местного СК. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский уверяет, что его сотрудники отправили все необходимые уведомления провайдеру и дали сутки на удаление.

Напомню, 1 апреля Роскомнадзор потребовал от «Яркуба» удалить материал о нецензурном граффити про президента Владимира Путина на здании управления МВД.