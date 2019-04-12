Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Наполи» завершился победой английского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Лондоне. Ответный матч состоится 18 апреля в Неаполе.

В полуфинале победитель противостояния сыграет с испанской «Валенсией» или «Вильярреалом». В этой паре первый матч остался за игравшей на выезде «Валенсией» — 3:1.

В другом четвертьфинальном матче лиссабонская «Бенфика» дома победила «Айнтрахт» со счетом 4:2.

В полуфинале победитель этой пары сыграет с лондонским «Челси» или пражской «Славией». В этом противостоянии в первом матче выездную победу одержала английская команда — 1:0.