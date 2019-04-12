Минпросвещения объяснило предложение «ограничить посещение школ не привитыми детьми»

Письмо Минпросвещения с предложением «ограничить посещение школ не привитыми детьми» является разъяснением уже существующих законодательных норм, действующих с 1999 года. Не прошедшие вакцинацию дети несут угрозу заноса инфекции в детские учреждения, что нарушает права других детей на благоприятную среду. Таким образом, пишет РБК, Минпросвещения объяснило письмо заместителя ведомства Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья. В письме отмечается, в частности, что туберкулез, корь и другие инфекционные заболевания представляют опасность для окружающих.