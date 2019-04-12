Петр Порошенко неожиданно пригласил Владимира Зеленского приехать на дебаты в прямой эфир минувшим вечером

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко неожиданно пригласил своего конкурента на выборах Владимира Зеленского приехать на дебаты в прямой эфир минувшим вечером. Действующий глава государства поговорил с оппонентом по телефону из студии телеканала «1+1». В ответ на предложение прибыть на телешоу Зеленский сказал, что находится во Франции, о чем известно президенту. Он напомнил, что пригласил Порошенко на дебаты 19 апреля на стадион «Олимпийский» и тот согласился.

Сегодня оба кандидата должны встретиться в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Порошенко также посетит Берлин, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.