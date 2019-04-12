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01:05, 12 апреля 2019

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в плохом психическом и физическом состоянии

Его здоровье ухудшилось во время многолетнего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом рассказала глава МВД страны Мария Паула Ромо. По ее словам, он вел себя агрессивно, «в том числе размазывая фекалии по стенам», сообщает Associated Press.
Эквадор отозвал у Ассанжа право на убежище и отменил решение о предоставлении ему гражданства. Накануне полиция Лондона его задержала. Вестминстерский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог, за что ему грозит до 12 месяцев тюрьмы.
Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании, и США, где ему грозит смертная казнь за публикацию документов Госдепа.



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