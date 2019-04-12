Басманный суд столицы рассмотрит сегодня ходатайство СК о продлении срока домашнего ареста Майклу Калви

Накануне бизнесмену была изменена мера пресечения и глава фонда Baring Vostok прошедшую ночь уже провел дома.

Практически сразу после того, как судья Юлия Сафина в четверг вынесла решение о переводе Калви под домашний арест, в суд поступили ходатайства следственных органов о продлении домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok и экс-гендиректору банка «Восточный» Алексею Кордичеву сроком до 14 июля. Пока срок ареста для Калви и Кордичева ограничен субботой. Сам Калви от дачи показаний по делу отказывается, читая его незаконным продолжением коммерческого спора со своими бывшими партнерами и утверждая, что для этого есть суды иной юрисдикции. Кроме инвестора и Кордичева, который пошел на сотрудничество со следствием, арестованы еще четверо фигурантов. Их обвиняют в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Ранее суд продлил до 14 июля арест партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину и главе «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову.

Майкл Калви был взят под стражу 16 февраля, ему предъявили обвинения в мошенничестве с покупкой на средства банка «Восточный» акций одной из зарубежных компании.