В Мещанском суде столицы сегодня продолжится процесс по делу «Седьмой студии»

На этой неделе фигурантов решено было перевести под подписку о невыезде.

Дело «Седьмой студии» в последние дни стало развиваться в неожиданном для большинства наблюдателей направлении. 8 апреля Мосгорсуд отпустил Кирилла Серебренникова и других обвиняемых из-под домашнего ареста. Затем интернет-издание «МБХ Медиа» сообщило, что суд пригласил экспертов из списка защиты для проведения новой экспертизы по делу. Наконец, накануне судья Мещанского суда Татьяна Изотова решила вернуть в прокуратуру материалы по делу экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которое слушается отдельно. Изотова пришла к выводу, что в обвинительном заключении были допущены нарушения. Как отмечает портал «Медиазона», эта часть материалов совпадает у всех фигурантов дословно. Таким образом, в ближайшее время может быть принято решение о возвращении в прокуратуру всего дела «Седьмой студии».

Руководство «Седьмой студии» обвиняют в хищении средств, выделенных на развитие театрального проекта «Платформа». Ни один из фигурантов, за исключением Масляевой, не признает свою вину.