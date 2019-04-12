Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, хотя в это время был в Саратовской области. Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на данные системы голосования нижней палаты парламента.

За резонансный документ высказались положительно 320 депутатов, 15 были против. Среди тех, кто поддержал законопроект, был и Вячеслав Володин, который, по данным саратовских СМИ, весь день был в родном регионе.