Президент Украины Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому провести дебаты этим вечером

«Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут», сказал глава государства в эфире телеканала «1+1». После этого ведущая программы сообщила, что телеканал в данный момент пытается узнать у Зеленского, сможет ли он приехать в студию. Вскоре журналистка сказала, что Зеленский следует во Францию. Завтра в Париже президент Эммануэль Макрон встретится с обоими кандидатами.

Ранее они не смогли договориться о месте, времени и формате дебатов. Так, в штабе действующего президента настаивают на проведении дебатов на стадионе 14 апреля, а 19-го призывают прийти в студию Общественного телевидения. В команде Зеленского соглашаются на дискуссию только на стадионе и только 19 апреля. Кроме того, в штабе актера предлагают дебаты в виде телемоста. В первом туре Зеленский набрал больше 30% голосов, а Порошенко – 16%. Второй тур намечен на 21 апреля.