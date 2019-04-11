Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии Нины Масляевой

Судья Татьяна Изотова заявила, что это сделано для устранения процессуальных недостатков. Масляева была единственной среди фигурантов «театрального дела», кто признал вину. Возвращение в прокуратуру материалов может означать новый поворот для всех обвиняемых, в том числе, режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сказал в нашем эфире адвокат Илья Новиков, который следит за этим процессом.

Новиков добавил, что возращение дела может обернуться для прокуратуры неприятными последствиями.