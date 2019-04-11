Россия будет поднимать вопрос о задержании Джулиана Ассанжа в международных организациях

Это заявили в министерстве иностранных дел. Представитель ведомства Мария Захарова назвала арест Ассанжа ударом по свободе слова и правам журналистов. Посольство Эквадора в Лондоне, где основатель сайта Викиликс скрывался семь лет, сегодня выдало его британским властям. Эквадор получил гарантии, что Джулиан Ассанж не будет выдан стране, где ему грозят пытки и смертная казнь. Это сообщил глава МИДа Эквадора Хосе Валенсия

Суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году. Рассматривать вопрос об экстрадиции его в США британский суд начнет 2 мая. В американском Минюсте сегодня сообщили, что Ассанжа обвиняют в сговоре с целью хакерской деятельности, и за это ему грозит максимум пять лет тюрьмы.