В Госдуме предложили создать образовательный портал о вакцинации и ввести обязательные прививочные паспорта для детей. Инициатива направлена на заботу о здоровье детей и информированности их родителей. Об этом «Эху» сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Будут ли отметки в паспорте играть роль при приеме в детские сады и школы пока не обсуждалось, — пояснил Леонид Огуль.