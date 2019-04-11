Ярославское издание «Яркуб» пожаловалось в СК на требование о блокировке публикации на своем сайте Роскомнадзором

Ярославское издание «Яркуб» пожаловалось в СК и прокуратуру на требование о блокировке публикации на своем сайте Роскомнадзором. Страница с заметкой была заблокирована после выхода новости о нецензурной надписи в адрес президента Владимира Путина.

В обращениях журналистов «Яркуба» в следственное и надзорное ведомства говорится, что в письме Роскомнадзора удаление их материала никак законодательно не обосновывалось. Между тем, эта история стала первым случаем стал применения закона о неуважении к власти. Главный редактор ярославского издания Марина Седнева попросила провести проверку и принять меры реагирования после того, как с сайта потребовали удалить новость о граффити про президента России Владимира Путина. Это предписывалось сделать в течение дня с момента публикации материала о рисунке на стене здания регионального МВД с надписью, которая некоторым могла бы показаться оскорбительной и указывала на нетрадиционную сексуальную ориентацию российского лидера. Позже Седневой позвонил человек, представившийся главой управления Роскомнадзора и попросил удалить новость. «Яркуб» в своей жалобе ссылается на закона «О средствах массовой информации», запрещающий цензуру в СМИ, и на статью уголовного кодекса о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Новость о ярославском рисунке опубликовали сразу несколько изданий. «Яркуб» сообщал, что Роскомнадзор дважды обращался с просьбой удалить материал о граффити, однако редакция до принудительной блокировки страницы выполнять требование отказывалась.