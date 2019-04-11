В Швеции могут возобновить расследование в отношении Джулиана Ассанжа, который сегодня был арестован в Лондоне

На этом настаивает юридический представитель истца по делу об изнасиловании в отношении основателя Викиликс. Вопрос будет рассмотрен в прокуратуре Гетеборга, сообщают местные СМИ. В 2010 году Ассанж приехал в Швецию, чтобы получить политическое убежище после публикации переписки американских дипломатов. Однако его обвинили в изнасиловании, после чего он был задержан в Лондоне и отпущен под залог в 2012 году. Ассанж тогда скрылся в посольстве Эквадора, где провел 7 лет и сегодня был выдан британским властям. Суд в Лондоне сегодня признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог. В начале мая будет рассмотрен вопрос об экстрадиции Ассанжа в США, где, как заявил американский Минюст, ему грозит до пяти лет тюрьмы.