«Справедливая Россия» отменила съезд, на котором основатель телеканала «Царьград» Малофеев мог войти в ее руководство

«Справедливая Россия» отменила съезд, на котором основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев мог войти в ее руководство. Против этого выступили влиятельные члены партии, — утверждает РБК.

Апрельский съезд перенесли на осень. О том, что Константин Малофеев может стать сопредседателем «Справедливой России», писала ранее газета «Коммерсант». Украина, Евросоюз и США обвиняют Малофеева в спонсировании вооруженных групп в Донбассе.