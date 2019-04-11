В Белоруссии решили остановить нефтепровод, по которому нефть из России идет в Европу

Вице-премьер республики Игорь Петрищенко сказал, что труба нуждается в ремонте, а такие работы нельзя выполнить без перекрытия, передает агентство БелТА Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в Москве обнаглели до такой степени, что стали выкручивать Минску руки и поручил по необходимости закрывать нефтепроводы на ремонт. СМИ поясняет, что недовольство Лукашенко связано с ограничениями на поставки белорусских продуктов в Россию. Вечером в российской компании «Транснефть» заявили, что выявленные дефекты на нефтепроводе в Белоруссии не требуют остановки прокачки нефти.