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21:04, 11 апреля 2019

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев сломал нос гражданину США во время дорожного конфликта

По информации «Московского комсомольца», ДТП произошло 10 апреля на Краснопрудной улице. Мерседес Гулиева продолжил движение после переключения светофора, когда пешеходы уже начали переходить улицу. Машина 22-летнего футболиста задела 29-летнего американца, который ударил по автомобилю. Футболист его избил, но потом пострадавший отказался от претензий, поскольку Гулиев дал ему денег, — пишет издание «Чемпионат».



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