Правительство РФ разрешило компаниям и банкам засекретить 18 видов данных, чтобы снизить ущерб от западных санкций

Правительство России разрешило компаниям и банкам засекретить 18 видов данных, чтобы снизить ущерб от западных санкций. Согласно документам, это позволит российским юрлицам оперативно выводить из-под удара своих партнеров. Как сообщает РБК, пункты, которые разрешено не публиковать, содержат информацию о руководстве, активах, структуре владения, сведения об операциях в валюте и другие данные.