Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне будет проведена ревизия долгов за газ

Глава республики сказал, что это постановил Верховный суд Чечни. Ранее стало известно, что этот суд отменил решение районного суда Грозного о списании долгов за газ населению в размере 9 миллиардов рублей. Была рассмотрена жалоба компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Как передает Интерфакс, Кадыров подчеркнул, что задолженность за газ была начислена необоснованно, поскольку во время военных действий газ горел в гигантских факелах, возникших при попадании снарядов.