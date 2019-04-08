Z Архив новостей новости
5 2 6 66
Эксклюзив Эха 20:19, 11 апреля 2019

Депутат Огуль: Обязательные паспорта прививок позволят добиться индивидуального подхода врача к каждому ребенку

Обязательные паспорта прививок позволят добиться индивидуального подхода врача к каждому ребенку. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль.
«Государство должно взять детей под защиту в области вакцинаций иммунопрофилактики. У всех детей в обязательном порядке должен быть паспорт прививок — это позволяет добиться индивидуального подхода к каждому ребенку», — сказал он.
Депутат отметил, что возможные препятствия, которые могут возникать при отсутствии тех или иных прививок в паспорте, в Госдуме не обсуждались.
Слабая информированность о вакцинации, согласно мнению Л.Огуля, является одной из причин нежелания некоторых родителей делать детям прививки.
«На сегодняшний день у родителей недостаточно полезной, позитивной информации по поводу вакцин. Мы предлагаем создать единый портал, где родители и все заинтересованные могли бы познакомиться с мнениями авторитетных ученых о прививках», — пояснил он.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 апреля Поздравить…

5 277 6 6830 08.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Ряд финских компаний могут уйти из России из-за того, что население становится всё беднее Как сообщает финская телерадиокомпания «Юле», россияне стали покупать всё более дешевые продукты, и цена для них в целом важнее качества

5 102 6 6050
Интервью 2019

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…

5 131 6 10578 05.04
#слушать 50:47 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Данелия – это режиссер такого необычайно живого, необычайно домашнего ощущения родины…

5 145 6 13921 05.04
#слушать 01:45:01 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Интервью Бомбардиры

Владимир Лукин гость: Владимир Лукин сенатор (зампред комитета СФ по международным делам)

Права граждан на контроль со стороны прессы за процессом выборов должны осуществляться в полном объеме. Я думаю, это вполне соответствует духу Конституции и всех тех, кто выступает за честные выборы…

5 92 6 10449 05.04
#слушать 11:29 8читать $скачать 2.6 МБ
Блоги

+ Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…

5 151 6 18737 07.04
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, украина, видео, порошенко, события
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Свободные люди бывают разными. Хорошими, плохими. Умными, глупыми. Но на свободе они. А мы в концлагере. Включая умных. Так вот советы умного из концлагеря ничего не стоят для свободного человека…

5 81 6 11193 17:06
#слушать 37:40 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…

5 85 6 13202 07.04
#слушать 46:43 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Система преподавания языков давно устарела В большинстве российских школ сформировался стереотип строгой советской бабушки, кричащей «Present perfect! Present continuous!». Но дело не только в нашей системе. Не работает она и во Франции…

5 332 6 52699 05.04
Kобразование, языки, рф, франция, фото, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Парня увезли в лес, где избивали и издевались Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор — виновен, 14 лет тюрьмы…

5 44 6 6969 09.04
Kукраина, донбасс, рф, политика, общество, мнения
Блоги

+ Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…

5 248 6 40634 08.04
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, росгвардия, власть, события
Новости

Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж задержан в Лондоне Об этом сообщает британская полиция…

5 134 6 23140
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Утрите «слезы радости» Когда приговор будет оправдательным – тогда и стоит радоваться. Пока же – нет причин…

5 40 6 7864 08.04
Kсеребренников, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь Это было одним из требований лидера президентской гонки к действующему главе государства для проведения дебатов перед вторым туром выборов…

5 31 6 6151 05.04
Kукраина, медицина, выборы, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Тбилиси. Апрель. 1989 «Комиссия Собчака», созданная первым съездом народных депутатов СССР, признала «избыточное применение военными силы», но конкретных виновников , по сути, массового убийства, не назвала…

5 40 6 8221 09.04
Kгрузия, история, власть, политика, мнения
Новости

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые за последние годы призвала Россию сформировать свою делегацию В документе говорится о необходимости сохранения общеевропейской миссии этой организации и содержится призыв к диалогу…

5 29 6 6075

Популярное за неделю

Новости

Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж задержан в Лондоне Об этом сообщает британская полиция…

5 133 6 23106
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут…

5 175 6 115841 06.04
#слушать 51:59 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование

3077991
К 5-летнему юбилею передачи — «Процессы, в которых есть цифра «пять»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4713 07.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вставай, страна диванная! Пока еще можно. Пока еще есть с кем. Пока еще есть малюсенький шанс остановить осуществляемую сверху политику расчеловечивания и социальной раздробленности…

5 522 6 281252 07.04
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Россию готовят к войне Россию готовят к войне Им безразлично, что ВВП России — менее 2% от мировой экономики и что теперь огромная доля всего, чем располагает наша страна, уходит на гонку вооружений…

5 494 6 219694 05.04
8читать ;смотреть
Kрф, вооружение, политика, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7745409
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3980900

Сегодня в эфире