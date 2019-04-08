Депутат Огуль: Обязательные паспорта прививок позволят добиться индивидуального подхода врача к каждому ребенку

Обязательные паспорта прививок позволят добиться индивидуального подхода врача к каждому ребенку. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

«Государство должно взять детей под защиту в области вакцинаций иммунопрофилактики. У всех детей в обязательном порядке должен быть паспорт прививок — это позволяет добиться индивидуального подхода к каждому ребенку», — сказал он.

Депутат отметил, что возможные препятствия, которые могут возникать при отсутствии тех или иных прививок в паспорте, в Госдуме не обсуждались.

Слабая информированность о вакцинации, согласно мнению Л.Огуля, является одной из причин нежелания некоторых родителей делать детям прививки.

«На сегодняшний день у родителей недостаточно полезной, позитивной информации по поводу вакцин. Мы предлагаем создать единый портал, где родители и все заинтересованные могли бы познакомиться с мнениями авторитетных ученых о прививках», — пояснил он.