В штабе Петра Порошенко заявили, что не имеют отношение к видеоролику, где Владимира Зеленского сбивает грузовик

Об этом сообщает украинское издание «Корреспондент». В избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского ранее заявили, что телеграм-канал, где появилось скандальное видео, якобы связан с президентом Порошенко. Полиция возбудила уголовное дело по статье «угроза или насилие в отношение государственного или общественного деятеля».

Петр Порошенко и Владимир Зеленский вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля.