В Словакии подозреваемый в убийстве журналиста Яна Куцака и его невесты дал признательные показания

Об этом сообщает «Словацкое радио» со ссылкой на источники в полиции. Бывший военнослужащий Мирослав Марчек был задержан как соучастник убийства. Следствие полагало, что он был водителем автомобиля, на котором скрылся киллер. Всего задержаны пять человек. Резонансное убийство журналиста, который вскрыл коррупционную схему в правительстве, произошло в феврале прошлого года и привело к отставке премьер-министра.