Транснефть считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», который в Белоруссии собираются ремонтировать

В компании «Транснефть» считают удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», который в Белоруссии собираются ремонтировать. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки, подчеркнули в компании, — передает Интерфакс.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Белоруссию. По словам Лукашенко, в России обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать Минску руки,— передает агентство БелТА. Речь, в частности, шла об ограничениях на поставки в Россию ряда товаров из Белоруссии.

В правительстве республики пояснили, что в случае ремонта нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть идет в Европу, прокачка сырья будет остановлена.