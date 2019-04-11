Экс пресс-секретарь движения «Наши» Потупчик получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Бывшая пресс-секретарь прокремлевского движения «Наши» Кристина Потупчик получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Церемония вручения прошла накануне в закрытом режиме, сообщает РБК со ссылкой на источники. Потупчик от комментариев РБК отказалась. В расследования издания «Проект» Потупчик была названа одним из основных подрядчиков Кремля в телеграм-каналах, пишущих про политику. Медаль, которой наградили Потупчик, дает право при новых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед Отечестом» IV степени.