Суд в Лондоне признал Джулиана Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог

В 2012 году основатель Викиликс не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора. Тогда его обвиняли в сексуальном насилии в Швеции.

Сегодня, спустя семь лет, его выдали британским властям. Предоставленное ранее гражданство Эквадора приостановлено со вчерашнего дня, — сообщил глава МИДа этой страны. Эквадор решил отказать Ассанжу в политическом убежище из-за многократных нарушений им международных конвенций, заявил президент страны Ленин Морено.

Решение по делу о неявке в суд будет вынесено в мае.

Судебное слушание по вопросу о выдаче Ассанжа США состоится 2 мая. В американском Минюсте сообщили, что по обвинению в сговоре с целью хакерской деятельности ему грозит до пяти лет тюрьмы.