В Минпросвещения предложили запретить посещение школ детям без прививок от инфекционных заболеваний

Об этом сказано в письме замглавы ведомства в комитет Госдумы по охране здоровья.

В министерстве считают, что ограничения на посещение школ никак не нарушит права на образование, поскольку его можно получать и дома. Как указывает «Интерфакс», это сказано в тексте письма замминистра Минпросвета Татьяны Синюгиной в думский комитет. В нижней палате сегодня прошел круглый стол на тему: «Отказ от вакцинации — серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемий?». Там среди прочего, директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина сказала, что в стране планируется расширить национальный календарь прививок. В него могут внести вакцинацию от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы. Сейчас в календарь входят профилактическая вакцинация от таких заболеваний как бешенство, брюшной тиф, клещевой энцефалит, сибирская язва, холера, чума и ряд других. Как заявил в ходе круглого стола заявил зампред комитета нижней палаты по охране здоровья Леонид Огуль, чтобы не допустить возвращения в общество опасных инфекционных заболеваний в обязательном порядке «необходимо вести паспорта о прививках для детей».

Ранее в Роспотребнадзоре поддержали инициативу Минздрава блокировать в интернете сайты с призывами к отказу от вакцинации.