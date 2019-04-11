Владимир Путин поручил не допускать роста тарифов для населения на вывоз мусора

Это сообщил по итогам совещания с президентом министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он добавил, что в правительстве сейчас обсуждают, на чьем балансе должны быть контейнерные площадки для мусора. Сейчас их содержат муниципалитеты, однако предлагалось передать их региональным операторам, чтобы ввести раздельный сбор мусора. Компании, в свою очередь, заявили, что будут вынуждены переложить затраты на потребителей.