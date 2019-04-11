Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Европы

Испанской гегемонии в Еврокубках, похоже, приходит конец. В Лиге Чемпионов до четвертьфинала добралась только Барселона. Во втором по значимости клубном турнире Старого света остались две команды с Пиренеев. Вот только волею жребия они попади друг на друга. Любопытно, что Вильяреал и Валенсия смогли остановить продвижение по турнирной сетке двух российских представителей — Зенит и Краснодар соответственно. А также то, что лучший бомбардир сборной России Дмитрий Черышев выйдет сегодня на поле против команды, которой и принадлежит. За валенсийцев Черышев, напомню, выступает на правах аренды.

Пражская Славия, которая прошла в предыдущем раунде еще один испанский клуб – Севилью, сыграет с лондонским Челси. Для подопечных Маурицио Сари Лига Европы может стать пропуском в Лигу Чемпионов на будущий Евросезон. Тоже касается и их земляков из Арсенала, который примет на своем поле Наполи. Еще в одном матче Бенфика встречается с немецким Айнтрахтом.

Телеканал МАТЧ ТВ покажет в прямом эфире встречу между Арсеналом и Наполи начиная с 22 часов.