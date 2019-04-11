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18:24, 11 апреля 2019

Кинокритик и журналист Антон Долин объявил, что уходит с радио Маяк и ВГТРК

В качестве причины он назвал  — цитирую – «лживый и гнусный репортаж» о его якобы  профессиональной нечистоплотности – он вышел на канале «Россия-24».
Автор материала, Дмитрий Бавырин заявил, что Долин, оставивший негативный отзыв на  новый российско-сербский фильм «Балканский рубеж» мог преследовать корыстные цели и работать на продвижение другого фильма.
Сам Долин заявил, что обвинения «идиотские», но в этом репортаже – цитирую, — «полощут мою семью». Он назвал это недопустимым, и хотя радиостанции ВГТРК не имеют к телеканалам прямого отношения, «счел невозможным работать в таком холдинге».
На Маяке и  Вестях-ФМ Антон Долин проработал около 10 лет.



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