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18:23, 11 апреля 2019

В уголовном деле на бывшего бухгалтера «Седьмой студии» обнаружились нарушения

Мещанский суд сегодня вернул материалы по Нине Масляевой в прокуратуру. Она – единственная, кто признал вину в мошенничестве и дал показания на фигурантов.
Рассмотрение дела по существу откладывается на неопределенный срок. Масляева, на показаниях которой в основном строится обвинение по «театральному делу», ранее заключила сделку со следствием, выполнила ее условия, поэтому суд над ней должен был пройти в максимально сжатые сроки без исследования доказательств. Представитель прокуратуры на сегодняшнем заседании несколько часов читала обвинительное заключение, а потом своими впечатлениями с судьей и журналистами поделилась сама Масляева. Присутствовавшие в зале отметили, что она выглядел лучше и увереннее, чем на прошлых заседаниях.

Подсудимая вновь признала себя виновной в преступлении. Впрочем, по ее словам, в СМИ сформировалось ложное представление о том, что именно она похитила бюджетные средства. Ни один главный бухгалтер не совершает обналичивание без руководства. Как уверяет Масляева, она лишь оказывала содействие Кириллу Серебренникова, Алексею Малобродскому и другим фигурантам. Им же принадлежала идея освоить 130 миллионов рублей, выделенных на театральны проекты. Вознаграждение Масляевой ежемесячно составляло 150 тысяч рублей. Голос женщины местами дрожал, когда она говорила про деньги, подчеркивает портал BFM.ru.

Судья Татьяна Изотова после этого вопреки позиции гособвинителя решила вернуть дело в прокуратуру. Обвинительное заключение не конкретизировано в отношении Масляевой, кроме того, ей неизвестно, кто совершил хищение денег, а это говорит о том, что при таких условиях суд не может вынести приговор. Хорошим знаком для Серебренникова и его коллег считает сегодняшнее решение адвокат Илья Новиков.

Представитель прокуратуры решение Мещанского суда комментировать отказалась. Масляева, выйдя из зала заседаний, бросила в сторону журналистов — «какое счастье» — и молча удалилась в сопровождении адвоката.
В понедельник Мещанский суд смягчил меру пресечения для Кирилла Серебренникова. Он находится под подпиской о невыезде.



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