Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа показывает отношение к свободе слова на Западе – глава СЖР

Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа показывает отношение к свободе слова на Западе. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов Владимир Соловьев.

«Джуалиан Ассанж человек по своему уникальный, он, по сути, борец за свободу информации. Теперь он арестован, возможно, будет передан США и, скорей всего, ему грозит длительное заключение. Теперь мы видим, как в странах свободной демократии правосудие относится к борцам за свободу информации. Весь мир будет следить за тем, что происходит», — сказал он.

Сотрудники лондонской полиции арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в четверг утром в посольстве Эквадора, где он находился последние семь лет. Ранее Эквадор решил отказать Д.Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций.