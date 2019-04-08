Кинокритик Долин подтвердил свой уход с ВГТРК

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин подтвердил информацию о своем уходе с ВГТРК. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы.

«Это произошло сегодня, однако я пока не готов комментировать свой уход, не хочу ничего скоропалительно говорить», — сказал кинокритик.

Ранее А.Долин написал в своем Facebook: «Провел последний эфир на «Маяке». На ВГТРК я больше не работаю. Ухожу сам. Никто не гнал и не давил, даже наоборот. […] Увольняюсь я из-за лживого и гнусного репортажа, обличающего мои взгляды и включающего инсинуации по поводу моей профессиональной нечистоплотности, вышедшего на «России 24».