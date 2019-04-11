Украинская полиция возбудила дело после публикации видео, где кандидата в президенты Зеленского сбивает грузовик

Украинская полиция возбудила уголовное дело после публикации видео, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик. В штабе шоумена усмотрели в этом угрозу физической расправы.

Полиция не только выясняет обстоятельства появления нашумевшего ролика и лиц, причастных к его изготовлению, но и делает запросы в администрации соцсетей с целью его удаления. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Речь идет о коротком видео, основанном на предвыборном ролике Владимира Зеленского. Он выходит на дорогу и начинает говорить про 21 апреля – день проведения второго тура выборов – когда его внезапно якобы сбивает грузовик. После этого появляется надпись «у каждого своя дорога» и дорожка из белого порошка, вероятно имитирующая наркотик.

После публикации видео команда Владимира Зеленского объявила о намерении усилить охрану своего кандидата. Сторонники шоумена считают, что телеграм-канал, где впервые появился ролик, связан с Петром Порошенко. Однако официально это пока не подтверждено.

Сегодня же штаб действующего украинского президента начал менять агитационные плакаты, которые ранее подвергли критике. С билбордов, где Порошенко был изображен лицом к лицу с Владимиром Путиным, начали убирать российского лидера. Теперь там остался только профиль украинского руководителя и подпись «решающий выбор».

На фоне шумихи, разразившейся вокруг агитации кандидатов, социологи начали публиковать данные опросов. Цифры схожи: и Украинский центр экономических и политических исследований и социологическая группа «Рейтинг» утверждают, что Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать примерно 50 процентов голосующих, Порошенко – около 20. Остальные либо еще не определились с выбором, либо просто предпочли не отвечать на вопрос.

Между тем сами кандидаты ведут работу не только на внутриполитической арене, но и на международной. Завтра Зеленский и Порошенко с разницей в несколько часов встретятся с главой Франции Эммануэлем Макроном. У действующего президента также запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, в первом туре президентских выборов Зеленский набрал 30 процентов голосов, почти в два раза обогнав Порошенко.