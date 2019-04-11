Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил «разобраться с Россией», которая закрывает рынок для белорусских товаров. Действия Москвы Лукашенко сравнил с санкциями

В Кремле не согласились с Александром Лукашенко – никакие санкции Россия не вводит, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вчера Россельхознадзор объявил об ограничении на поставки в Россию яблок и груш из Белоруссии. Эти меры начнут действовать с 12-го апреля. Под запретом могут оказаться белорусская клубника и шампиньоны.